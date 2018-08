Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tripulante de embarcação de recreio salva na marina de Portimão

foi assistida pelo salva-vidas de Ferragudo quando se encontrava em paragem respiratória.

08:00

Uma tripulante de uma embarcação de recreio que se encontrava atracada na Marina de Portimão foi assistida pelo salva-vidas de Ferragudo quando se encontrava em paragem respiratória.



Segundo a Autoridade Marítima, assim que foi dado o alerta o salva-vidas foi ao local "iniciando, de imediato, os primeiros socorros com administração de oxigénio, permitindo à vítima recuperar a consciência e estabilizar até à chegada de uma equipa dos bombeiros".



No local esteve também a Polícia Marítima e a viatura do Seawatch.