Tripulante de navio morre no Porto de Leixões, em Matosinhos

Um tripulante do navio Ilha da Madeira foi resgatado já sem vida da água do Porto de Leixões, em Matosinhos.

O corpo foi resgatado pela lancha da Polícia Marítima e transportado para a marina de Leça da Palmeira, onde duas equipas médicas do INEM aguardavam, mas o óbito do tripulante, de 60 anos e nacionalidade polaca, acabou por ser declarado no local.

O navio estava em manobras de saída no Terminal de Contentores Norte, no Porto de Leixões quando foi detetado o tripulante na água, por volta das 20h00. Após o resgate, o navio ficou retido enquanto decorrem as diligências da Polícia Marítima, que está a bordo para apurar as causas da morte junto da tripulação e de quem estava no cais a auxiliar os trabalhos de saída da embarcação.