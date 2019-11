Tripulante espanhola cai em navio e é resgatada na ilha de São Miguel nos Açores

A Marinha resgatou esta sexta-feira uma tripulante espanhola que se encontrava a bordo do navio mercante "Valencia Knutsen", devido a queda a bordo, a cerca de 130 milhas náuticas a sudoeste da Ilha de São Miguel.Segundo o comunicado da Marinha Portuguesa, a tripulante "apresentava traumatismo craniano devido a queda a bordo, a necessitar de cuidados médicos imediatos", tendo o resgate sido efetuado pela aeronave EH101 da Força Aérea Portuguesa, que transportou a paciente para o aeroporto de Ponta Delgada, "posteriormente transferida para o hospital Divino Espirito Santo", na ilha de São Miguel.Estiveram envolvidos nesta operação o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes (RCC Lajes), bem como uma ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, para além da aeronave.