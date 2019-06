Tripulantes saltam de veleiro durante naufrágio em Leça da Palmeira

O veleiro, provindo de Lisboa, entrou na bacia de manobras da marina de Leça da Palmeira pelas 13h30 de quinta-feira. Lançou a âncora para fundear junto de outras embarcações, mas acabou arrastado e embateu de popa no molhe exterior, começando então a meter água. Os dois tripulantes, um russo e um alemão, conseguiram saltar para o molhe e escaparam ilesos. O veleiro, com 15 metros de comprimento e de bandeira inglesa, afundou."Foi já instaurado pela Polícia Marítima um inquérito às causas do acidente para se perceber melhor o que aconteceu", indicou aoCruz Martins, capitão do porto de Leixões. Confirmou ainda que, à hora do acidente, "estavam rajadas fortes de vento e chuva bastante intensa", o que poderá ter contribuído para a embarcação ter sido arrastada e os tripulantes não terem conseguido fundear o veleiro.Os meios da Estação Salva-Vidas de Leixões e da Administração dos Portos do Douro, de Leixões e de Viana do Castelo (APDL) procederam à remoção dos destroços do veleiro.A retirada do veleiro obrigará à utilização de meios mais pesados e poderá prolongar-se pelo dia desta sexta-feira. "Nada impede, no entanto, o funcionamento da marina e do porto", garantiu o capitão Cruz Martins.