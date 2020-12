Uma embarcação de recreio naufragou esta quarta-feira ao largo da Praia da Luz, no Algarve.



Os três tripulantes de nacionalidade francesa e com cerca de 50 anos tiveram que nadar até à costa depois do barco ter embatido numa rocha.





Segundo apurou ojunto das autoridades, não foi necessária assistência médica.A Polícia Marítima está agora a investigar o acidente.