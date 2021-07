A corporação dos bombeiros de Carnaxide está de luto pela morte de Catarina Pedro, a voluntária de 31 anos que morreu sábado à noite atropelada ao socorrer as vítimas de um outro acidente na A5, em Oeiras. Tinha os filhos, uma menina de 4 anos e um bebé de 11 meses, no carro.O presidente dos Bombeiros de Carnaxide, Fernando Curto, disse esta segunda-feira que “foi uma morte prematura”. “A Catarina era boa pessoa e gostava de ajudar os outros”, afirmou. Agradeceu a todas as pessoas e entidades prontas a ajudar a família de Catarina. Os dois filhos “terão todo o apoio necessário”, garantiu.