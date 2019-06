Troca de lugar com amigo a meio do sexo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Dois homens, portugueses, são acusados por uma norueguesa de violação. A mulher, de férias num empreendimento no concelho de Tavira, envolveu-se numa relação sexual com um dos suspeitos mas, depois, com as luzes apagadas, o outro substituiu-o. Quando se apercebeu da troca, a norueguesa ficou indignada, chamou as autoridades e acusou os dois de violação. A Polícia Judiciária investiga a situação.O caso ... < br />