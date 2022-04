Troca de tiros num bar do Porto faz pelo menos um ferido

A PSP está a proceder a uma rusga num bar no centro do Porto, após relatos de disparos às primeiras horas da manhã deste domingo.Ao que oapurou, os moradores ouviram vários disparos na rua de São Brás e há relatos de que uma pessoa foi baleada e ficou ferida, estando agora em fuga.Nesta altura, vários suspeitos estão a ser detidos enquanto outros estão barricados dentro de um edifício à porta fechada.Já não é a primeira vez que acontecem desacatos neste estabelecimento noturno.No local estão a PSP e a Polícia Judiciária, que estão a realizar todas as diligências.