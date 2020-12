Durante cerca de dois anos e meio (entre novembro de 2017 e junho deste ano, quando foram presos pela GNR de Almada), a rede de tráfico transformou as Terras da Costa, na Costa de Caparica, num supermercado de droga. Sete homens faziam venda direta aos consumidores, que invadiam o bairro degradado, e em troca, além de dinheiro, recebiam todo o tipo de bens roubados por toda a Margem Sul do Tejo.









Depois de terem sido presos a 7 de junho deste ano, numa operação musculada que contou com militares de operações especiais da GNR, os sete homens foram agora acusados pelo Ministério Público de Almada. Estão todos pronunciados por tráfico de droga. Seis deles têm ainda o crime de recetação e o principal arguido está acusado por posse de arma proibida e detenção ilegal de arma de alarme.

De acordo com a acusação, a rede lidava essencialmente com heroína, cocaína e haxixe. O ‘quartel-general’ estava montado em várias barracas do bairro das Terras da Costa, com a droga bem escondida. Mas segundo o despacho de pronúncia há registo também de venda de estupefacientes noutros pontos do concelho de Almada.





Sob a ‘batuta’ de um dos arguidos, o grupo recebia o pagamento da droga em dinheiro vivo, embora privilegiando também a recetação de relógios, material informático, telemóveis e outros bens roubados, que depois transacionavam. No dia da operação que conduziu às detenções, a GNR apreendeu droga, dinheiro e inúmeros bens furtados.





Na casa do cabecilha estavam ainda várias armas de fogo. Três detidos ficaram, e vão manter-se, em prisão preventiva, com os outros quatro sujeitos a apresentações periódicas. O tribunal decretou ainda a proibição de contactos dos arguidos entre si e com testemunhas.