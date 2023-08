As Forças Armadas, a braços com uma gravíssima crise no recrutamento, preparam-se para baixar em seis centímetros a altura mínima dos recrutas. Anteriormente de 1,60 metros para candidatos homens e 1,56 para mulheres, o CM sabe que passarão a ser exigidos apenas 1,54 metros.



O novo mínimo de altura vai aplicar-se a praças, sargentos e também oficiais - nesta última classe o mínimo para candidatos às academias militares e escola naval era até agora de 1,64 homens e 1,60 para mulheres.









