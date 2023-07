João Filipe celebrou os 16 anos no domingo. Mas um passeio de trotineta pela ruas de Alcácer do Sal tirou-lhe a vida menos de 24 horas depois. E desta forma tornou-se na sexta vítima mortal de acidentes com trotinetas nos últimos dois anos. A amiga, de 15 anos, que o acompanhava noutro veículo igual, também ficou ferida, mas sobreviveu.









