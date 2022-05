Uma forte trovoada, acompanhada da queda de granizo intenso, destruiu, na tarde deste sábado, várias culturas, em Carrazeda de Ansiães.Esta é já a segunda trovoada, com granizo, a cair neste concelho no último mês.Os agricultores ainda não sabem a totalidade dos estragos mas muitos acreditam que não consigam recuperar já as culturas que lhes dão o rendimento de um ano inteiro.