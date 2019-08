Trovoadas secas causam incêndios no Norte e Centro do País

As trovoadas secas que se abateram sobre o Norte e Centro do País na tarde de ontem estiveram na origem de pelo menos três dezenas de fogos.Os bombeiros foram chamados para combater pequenos incêndios, em especial nos distritos de Vila Real, Viseu e Guarda, que terão sido provocados por relâmpagos. Uma das situações mais preocupantes ocorreu em Seia.Mobilizou 119 operacionais e 8 meios aéreos. No distrito de Braga, fogos em mato mobilizaram os bombeiros, nomeadamente em Celorico, Cabeceiras de Basto e Vila Verde.