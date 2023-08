Está internado no serviço de Medicina Intensiva do Hospital de S. João, Porto, um pescador, de 35 anos, mordido numa perna por um tubarão-azul, a bordo da embarcação de pesca de espadarte ‘Vila do Infante’, ao fim da tarde de quarta-feira, a 90 milhas (167 km) a oeste de Vila do Conde. Foi resgatado numa operação da Marinha e da Força Aérea.









