Tuberculose na cadeia de Vale de Judeus

Homem tinha tosse com sangue na expetoração e os exames confirmaram a suspeita.

Por J.C.R. e M.C. | 08:33

Um recluso, de 43 anos, está de quarentena no hospital-prisão de Caxias, depois de acusar positivo no teste de tuberculose.



O homem, que estava preso em Vale de Judeus, tinha tosse com sangue na expetoração e os exames confirmaram a suspeita.



Segundo a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, foi acionado o protocolo para estes casos.



Peritos do Centro de Diagnóstico Pneumológico Dr. Ribeiro Sanches vão rastrear todos os trabalhadores e reclusos de Vale de Judeus.