"Tudo era motivo para apalpar o rabo e as mamas": assédio sexual em lar de idosos em Gaia

"Vivo com medo constante. Depois de tudo o que me fez, não quero estar perto dele. Ando sempre a fugir pelos corredores para não dar de cara com ele". As palavras são de uma das duas mulheres que dizem ser vítimas de assédio sexual por parte de Fernando Lopes Vieira, presidente do lar de idosos Santa Isabel, em Gaia, onde trabalham.Após vários anos em silêncio, as duas vítimas ganharam coragem e apresentaram queixa na PSP. ... < br />