Tuk-tuks oferecem viagem gratuita na serra de Sintra

Tuk-tuks e outras viaturas de animação turística até nove lugares vão desfilar pela Serra de Sintra no dia 10, Dia de Portugal e das Comunidades, para promover a atividade e contestar a posição discriminatória da autarquia, anunciou a Associação Nacional de Condutores de Animação Turística e Animadores Turísticos (ANCAT).

"Toda a população é convidada a passear de forma gratuita nas viaturas aderentes (todo e qualquer veículo até 9 lugares que exerça a atividade de animação turística – carros, carrinhas, jeeps, triciclos, quadriciclos)", revelou a presidente da ANCAT, Inês Henriques.

Será também "uma forma de sensibilizar e marcar o protesto contra a descriminação que a autarquia tem votado este setor e, uma vez mais, a ANCAT sublinha que é do interesse comum de todos que se chegue a um consenso entre as autoridades municipais e os profissionais no sentido da economia local e da harmonia social seja um fator de crescimento e desenvolvimento e nunca de repressão e de tensão social", sublinhou Inês Henriques.