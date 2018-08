Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Túnel do Bolhão no Porto demora um ano a ser construído

Concurso para a obra de 3,5 milhões de euros prevê que travessia seja concluída em 365 dias.

Por Manuel Jorge Bento | 01:30

O túnel que fará a ligação entre as ruas do Ateneu e Alexandre Braga e servirá de acesso à cave do Mercado do Bolhão, no Porto, leva 365 dias a ser construído e custa 3,5 milhões de euros, indica o aviso do concurso público, divulgado, em Diário da República.



A travessia será construída através de dois edifícios devolutos, que a câmara adquiriu. Só a 12 de outubro terminará o prazo para receção das propostas.



A cave logística vai funcionar como infraestrutura de apoio à atividade do comércio de produtos alimentares no Bolhão. É projetada com o objetivo de otimizar as condições de trabalho, higiene e segurança alimentar.



Francisco Rocha Antunes, do Gabinete do Mercado do Bolhão, afirmou recentemente em entrevista ao jornal municipal 'Porto.' que a cave "vai ocupar o miolo do edifício com câmaras frigoríficas, armazéns, produção de gelo, e cargas e descargas", contemplando ainda uma "zona de balneários e um espaço de separação e de tratamento dos resíduos".



A proposta aprovada por unanimidade pela Câmara do Porto, a 22 de setembro de 2015, indicava que estava previsto que o túnel tivesse "quatro metros de altura e duas vias de circulação com quatro metros de largura em cada sentido".



A empreitada de restauro do edifício do Mercado do Bolhão foi adjudicada em maio - num valor de cerca de 22 milhões de euros -, sendo que as primeiras máquinas já tinham entrado no imóvel. Prevê-se que a obra esteja concluída em dois anos.



Entretanto, os vendedores foram deslocalizados para o Mercado Temporário, a cerca de 200 metros do Bolhão, no centro comercial La Vie.