Turismo de Portugal anula contrato de 3,2 milhões celebrado com empresa

O Tribunal Central Administrativo (TCA) mandou o Turismo de Portugal, entidade tutelada pelo Ministério da Economia, anular o contrato de 3,2 milhões de euros que celebrou com uma empresa, por haver suspeitas de que esta participou na elaboração do caderno de encargos.



Segundo o ‘Público’, o TCA considerou que o Turismo de Portugal, dirigido por Luís Araújo, violou vários princípios de "contratação pública", admitindo apenas uma empresa a concurso. À Lusa, Filipe Silva, administrador do Turismo de Portugal, disse que está a ser ponderado um recurso.

