Turista alemão cai do Castelo de Sesimbra ao tirar fotografias

Um turista alemão, de 38 anos, caiu esta sexta-feira à tarde das muralhas do Castelo de Sesimbra, de uma altura de cerca de três metros, quando tirava fotografias acompanhado pelo pai.O acidente ocorreu pelas 14h25 e levou à mobilização rápida de 11 operacionais e três viaturas dos Bombeiros e Proteção Civil de Sesimbra e, também, da GNR. O ferido bateu com a cabeça nas rochas, após queda numa ravina.Recebeu assistência ainda no local, onde foi feito um diagnóstico inicial de traumatismo craniano. A vítima foi depois transportada, estabilizada, para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.