Turista alemão desaparecido na Madeira após ter sido arrastado por onda

Um turista alemão, de 36 anos, está desaparecido na Madeira após ter sido esta terça-feira arrastado por uma onda na freguesia de São Jorge, concelho de Santana, no norte na ilha, disse à Lusa o capitão do Porto do Funchal.

"Há um turista alemão, de 36 anos, desaparecido", indicou Rui Teixeira, acrescentando que "a companheira foi empurrada contra o molhe, mas conseguiu regressar pelos próprios meios".

O alerta foi dado cerca das 15h00 e, desde então, decorrem as buscas com vários meios no local.

Segundo o capitão do Porto do Funchal, estão no local elementos da PSP, da Polícia Marítima, dos Bombeiros Voluntários de Santana, um helicóptero, uma embarcação do SANAS Madeira e 'drones'.