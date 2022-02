Turista alemão fica paralisado depois de mergulho mal calculado em Vila do Bispo, no Algarve

Um turista alemão, de 34 anos, ficou paralisado depois de um mergulho mal calculado numa praia em Vila do Bispo, no Algarve. A vítima teve de ser transportada por um helicóptero do INEM.

Ao mergunhar, o homem bateu com a cabeça no fundo do mar. Em dificuldades, foi retirado da água por um amigo que estava com ele e transportado para o areal. A vítima estava assustada porque dizia que não sentia as pernas.

Foi depois auxiliada por elementos do INEM, que, após uma avaliação médica à vítima, constataram poder tratar-se de uma lesão na coluna vertebral.

Devido à gravidade da situação, teve de ser acionado um helicóptero do INEM para o transportar para uma unidade hospitalar.

O alerta chegou ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa pelas 15h40 deste sábado.



O Comando-local da Polícia Marítima de Lagos tomou conta da ocorrência.