Turista assaltado persegue ladrão em Lisboa

Um homem de 24 anos, que roubou por esticão o telemóvel a um turista, que o perseguiu, na Baixa de Lisboa, foi detido por investigadores criminais da PSP que assistiram à correria. Os polícias conseguiram imputar ao suspeito mais dois roubos e nove furtos. O detido foi colocado por um juiz em prisão preventiva.

Segundo divulgou este sábado o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a detenção ocorreu pelas 02h00 da passada quarta-feira. Elementos da Divisão de Investigação Criminal observaram um homem a correr atrás de outro. "Intervieram de imediato, tendo prontamente percebido que na posse do perseguido se encontrava um telemóvel que, momentos antes, havia sido subtraído por esticão ao cidadão que se encontrava no seu encalce", explica a polícia.

A vítima, um turista de visita a Lisboa, formalizou a queixa e o telemóvel foi-lhe "prontamente restituído". A PSP explica que os seus elementos iniciaram então "diligências processuais e investigatórias" que "permitiram, com elevado grau de certeza, associar o autor deste roubo a uma série de outros crimes que vinham sendo cometidos no coração da cidade, em especial dois roubos e nove furtos qualificados". Foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa por todos esses crimes. O juiz mandou-o recolher à cadeia.