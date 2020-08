Turista atingido na cabeça por pedra de arriba

O turista, de 36 anos, estava no areal da praia da Marinha, no concelho de Lagoa, quando foi atingido na cabeça por uma pedra que caiu da arriba, tendo ficado ferido.

O incidente ocorreu ao fim da tarde do passado domingo. Segundo o CM apurou junto do comandante da Capitania de Portimão, Rodrigo Gonzalez dos Paços, "a vítima estava com a namorada, a uma distância de cerca de 20 metros da arriba, quando um pedaço de rocha caiu, acertando-lhe na cabeça". De acordo com o mesmo responsável, tanto a vítima como a namorada "olharam para cima depois de a pedra ter caído e viram várias pessoas que tinham ultrapassado as barreiras de proteção colocadas sobre as arribas, para tirar fotografias, fazendo cair um pedaço da rocha". Face a esta circunstância, Gonzalez dos Paços considera ter-se tratado de "um acidente fortuito" e não "um caso de erosão que tivesse levado à queda de um pedaço da arriba".

O ferido foi retirado da praia por "via marítima", por uma embarcação marítimo-turística, que o transportou até à praia de Benagil. Aí foi assistido pelo INEM e pelos Bombeiros Voluntários de Lagoa, tendo seguido depois, de ambulância, para o hospital. "Teve de ser suturado", esclareceu. A vítima não chegou a perder a consciência.

Rodrigo Gonzalez dos Paços alerta que "os turistas devem manter a distância de segurança das arribas, que é uma vez e meia a altura das mesmas, e evitar ultrapassar as barreiras de segurança".