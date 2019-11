Turista brasileiro assaltado e espancado por taxista fica sem 25 mil euros

Um turista brasileiro de 21 anos queixou-se terça-feira à PSP de ter sido espancado e assaltado por um taxista que, na véspera, o transportou do aeroporto para o hotel Amazónia, no Estoril, Cascais. A vítima recebeu tratamento hospitalar e alega ter ficado sem 25 mil euros em notas e um cordão em ouro.



De acordo com fonte policial, o turista afirma ter contratado o taxista para o levar às compras. O motorista apareceu de manhã no hotel, com outro homem, ambos com cerca de 30 anos, e o brasileiro autorizou que subissem ao quarto. Quando abriu a porta diz ter sido agredido e assaltado.

