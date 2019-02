Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turista britânico de 40 anos morre em bar de Portimão

Polícia Marítima esteve no local.

09:14

Um turista britânico de 40 anos morreu, no domingo, vítima de indisposição súbita num bar, na praia da Rocha.



A vítima, que segundo o CM apurou estava com amigos e família, terá sido acometida por um acidente vascular cerebral.



A Polícia Marítima esteve no local.