Turista britânico morre em queda durante caminhada em Monchique

Uma caminhada pelos trilhos da zona de Odelouca, no concelho de Monchique, revelou-se, esta quarta-feira à tarde, fatal para um turista britânico, de 81 anos.

Segundo o CM apurou, o caminhante, que estava acompanhado pela esposa, escorregou e caiu, tendo batido com a cabeça numa pedra, o que lhe terá provocado a morte. O acidente ocorreu ao início da tarde, numa zona isolada conhecida como Fonte Santa, caracterizada pelos acessos difíceis.

Foram acionados os Bombeiros Voluntários de Monchique, que mobilizaram sete operacionais e duas viaturas, bem como uma equipa do INEM. A vítima ainda foi alvo de manobras de reanimação, que resultaram infrutíferas, tendo o óbito acabado por ser declarado no local.A GNR também foi alertada para o acidente e esteve, igualmente, na zona da Fonte Santa. O incidente fatal foi confirmado aopor fonte do Comando de Faro da GNR. O cadáver da vítima foi transportado, em seguida, para o Gabinete Médico Legal de Portimão, onde vai ser submetido a autópsia a fim de que sejam determinadas com total exatidão as causas da morte.Embora tudo indique que esta aconteceu em consequência da queda e do facto de a vítima ter batido com a cabeça numa pedra, não é de excluir a possibilidade de o britânico ter sido acometido de morte súbita antes de cair desamparado.O acidente ocorreu numa zona isolada, nas proximidades da barragem de Odelouca, a qual seria, aliás, o destino do casal de caminhantes.