Turista cai ao mar e é levado por onda em Peniche

Um turista norte-americano, com cerca de 60 anos, desapareceu esta segunda-feira após cair no mar e ter sido levado por uma onda, no cabo Carvoeiro, Peniche.A vítima estaria acompanhado pela mulher, num passeio junto ao mar, quando foi surpreendido. O alerta foi dado às autoridades às 15h30.A Capitania de Peniche pediu meios para iniciar as buscas, que foram feitas no mar, com uma lancha da Polícia Marítima, e também em terra, pelos bombeiros e PSP.Foi também acionado um helicóptero da Força Aérea Portuguesa. Participaram nas buscas 29 operacionais e 10 viaturas.A mulher da vítima sofreu ligeiras escoriações.