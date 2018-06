Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turista cai e sofre ferimentos na ilha das Berlengas

A mulher, de 71 anos, sofreu uma queda quando visitava o local.

Por Lusa | 00:29

Uma turista polaca caiu esta terça-feira e sofreu ferimentos, na ilha das Berlengas, Peniche, tendo sido assistida e transportada até terra para receber assistência hospitalar, anunciou a Autoridade Marítima Nacional.



A mulher, de 71 anos, sofreu uma queda quando visitava a ilha, no distrito de Leiria, refere o comunicado da Autoridade Marítima Nacional.



A vítima foi transportada para terra pelo salva-vidas de Peniche, na qual embarcou uma equipa dos bombeiros de Peniche.



Quando chegou ao Porto de Peniche, foi assistida por uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica, foi estabilizada e transportada para a urgência de Caldas da Rainha do Centro Hospitalar do Oeste.