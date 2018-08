Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turista cai em escultura de Serralves

Zona foi vedada após o acidente.

Por A.S.M. | 08:52

Um homem, de 62 anos, de nacionalidade italiana, ficou ferido, esta segunda-feira à tarde, após ter caído num poço - com cerca de três metros - nos jardins de Serralves, no Porto.



A vítima estaria a visitar uma exposição, quando caiu dentro de uma escultura que proporcionava ilusão de ótica. Teve que ser resgatado pelos Bombeiros Sapadores do Porto.



O alerta chegou aos bombeiros pelas 16h00. O homem ficou com escoriações em todo o corpo. Foi assistido e levado pelo INEM ao Hospital de Santo António, no Porto.



Ao CM, responsáveis da Fundação de Serralves dizem estar a acompanhar o caso e que a zona foi vedada após o acidente.



Garantem ainda que o espaço cumpria todas as regras de segurança e que existia vigilância.n