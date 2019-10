Turista de 48 anos morre ao escorregar em arriba de 30 metros em Lagos

Um homem foi encontrado morto, esta segunda-feira de manhã, na praia do Canavial, em Lagos, na sequência de uma queda de uma arriba com cerca de 30 metros. A vítima, de 48 anos, terá escorregado durante a noite, mas o corpo só foi encontrado de manhã.

O alerta chegou à Polícia Marítima por volta das 09h00. A vítima, oriunda da República Checa, estaria a passar a noite no topo da arriba com um grupo de 5 ou 6 pessoas. Caiu de madrugada mas o corpo só foi encontrado de manhã.





"Estava a pernoitar na arriba e foi encontrado caído na praia depois de os amigos sentirem a sua falta de manhã", explicou aoConceição Duarte, comandante da Capitania do Porto de Lagos. Após o alerta ainda foi acionada uma equipa dos bombeiros de Lagos e outra do INEM, mas quando chegaram ao local já nada havia a fazer para salvar a vítima. As autoridades suspeitam que a noite do grupo terá sido regada "com muitas bebidas alcoólicas", que poderão ter contribuído para a ocorrência do acidente. Tendo em conta as circunstâncias em que o corpo foi encontrado, acreditam que a vítima terá escorregado.

Devido ao acesso muito difícil à praia do Canavial, o corpo da vítima mortal foi recolhido através da embarcação salva-vidas de Sagres do Instituto de Socorros a Náufragos e transportado para o Porto de Lagos. Seguiu depois para o gabinete de medicina legal do Hospital de Portimão, onde vai ser sujeito a autópsia para determinar as causas da morte.