Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turista desaparecida durante caminhada na Serra do Gerês

Mulher estrangeira perdeu-se na zona de Cabril, Montalegre.

23:18

Uma turista estrangeira está desparecida na Serra do Gerês, na zona de Cabril, concelho de Montalegre, na noite deste sábado.



No local estão cerca de 20 operacionais dos Bombeiros de Salto a procurar a mulher que estaria a fazer uma caminhada no local quando se perdeu.