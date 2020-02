Turista esfaqueado junto ao Castelo de São Jorge em Lisboa

Um homem de 27 anos foi detido pela suspeita de ter esfaqueado um turista de 72 anos na zona do Castelo de São Jorge, em Lisboa. Tentou ainda esfaquear outro turista, e recaem sobre ele a suspeita de dois crimes de ofensas à integridade física qualificada e ainda a suspeita dos crimes de tráfico de estupefacientes, falsificação de documento e falta de habilitação legal para conduzir.A 8 de fevereiro, pelas 16 horas, um turista que circulava a pé deu um "pequeno toque inadvertido numa viatura que ali passava", indica o comunicado do Comando Metropolitano da PSP. "Um dos ocupantes da mesma tentou agredir o homem com uma arma branca, só não o atingindo porque foi impedido por populares", lê-se.Porém, outro turista que ajudava o primeiro acabou por ser esfaqueado "na zona lombar", tendo desmaiado e levado para o hospital, onde foi internado."Os polícias conseguiram localizar a viatura utilizada pelo suspeito das agressões, sendo que, cerca das 21h00, foi possível localizar o mesmo. Ao ser abordado pelos polícias, agrediu-os e encetou fuga apeada, deixando a viatura para trás. Prontamente perseguido, e já no meio do Bairro de Alfama, foi possível deter o mesmo", relatam as autoridades.Foi encontrado na posse de estupefacientes e concluiu-se que até a carta de condução era "contrafeita".Acabou por ser identificado por testemunhas como o homem que esfaqueara o turista e foi-lhe atribuída a medida de coação de apresentações diárias às autoridades.