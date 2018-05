Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turista francês morre em queda na muralha de Óbidos

Homem de 76 anos caiu das escadas de acesso à estrutura.

16.05.18

Um homem de 76 anos, de nacionalidade francesa, morreu esta quarta-feira, depois de ter caído das escadas da muralha de Óbidos, informou o Hospital das Caldas das Rainha.



O homem "sofreu uma queda nas escadas de acesso à muralha, junto à porta da vila, da qual resultaram ferimento graves", disse à agência Lusa Patrícia Reis, adjunta do comando dos bombeiros de Óbidos.



A queda, de cerca de quatro metros de altura, ocorreu às 14h10, tendo o homem, de 76 anos e nacionalidade francesa, sofrido "politraumatismos", acrescentou.



A vítima foi transportada ao hospital das Caldas da Rainha "em manobras de reanimação" onde, segundo o diretor clínico, António Curado, deu entrada "às 15h38, já cadáver".



No local estiveram nove elementos dos Bombeiros de Óbidos, apoiados por três viaturas, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital das Caldas da Rainha e uma patrulha da GNR de Óbidos.