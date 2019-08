Turista francesa rouba carteiras e malas de loja no aeroporto de Lisboa

A PSP intercetou uma turista francesa, pouco depois desta ter furtado três malas e duas carteiras – avaliadas em 1015 euros – de uma loja no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. A proprietária não quis apresentar queixa e a ladra, de 35 anos, ficou em liberdade.



A mulher cometeu o crime quando fazia escala em Lisboa, com destino ao país de origem, França. A mulher entrou numa das lojas e saiu pouco depois com os bens dissimulados. Contudo, a sua ação foi detetada e a polícia chamada.

