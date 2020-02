Turista idosa agredida pelo marido nas férias em Armação de Pera

Uma mulher de 72 anos foi agredida com violência pelo companheiro, na madrugada desta segunda-feira, dentro de um apartamento em Armação de Pera. O casal é de nacionalidade inglesa e está de férias no Algarve. O agressor foi identificado pela GNR e a vítima colocada numa casa abrigo.O caso de violência doméstica ocorreu esta segunda-feira de madrugada, pouco depois das 5h30. Segundo oconseguiu apurar, tudo começou com injúrias, depois do homem ter chegado a casa alcoolizado, e terminou com agressões. A mulher idosa pediu socorro através do 112, que alertou de imediato a GNR e os Bombeiros Voluntários de Silves, que socorreram e transportaram a vítima para o Hospital de Portimão.Segundo oconseguiu apurar, a vítima já estava fora de casa à espera dos meios de socorro e apresentava vários ferimentos na zona do abdómen. Os militares do posto da GNR de Armação de Pera tentaram entrar na residência onde o casal estará a passar férias, mas o agressor, que tem cerca de 60 anos, não abriu a porta. No entanto, o homem, que terá problemas de alcoolismo, foi mais tarde identificado pelas autoridades e está indiciado pelo crime de violência doméstica.A vítima, segundo oconseguiu apurar junto de várias fontes, recebeu tratamento médico no Hospital de Portimão e realizou diversos exames que comprovam as agressões. Foi depois levada pela GNR para uma casa abrigo destinada a vítimas de violência doméstica.