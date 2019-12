Turista irlândes golpeado em noite de copos

Um turista irlandês ficou ferido com gravidade após ter sido agredido em Albufeira, na sequência de uma rixa na rua. A GNR de Albufeira deteve dois suspeitos.Segundo oapurou, os desacatos entre um grupo de turistas estrangeiros começou ao início da madrugada desta segunda-feira, na avenida Sá Carneiro, na zona da Oura. O alerta foi dado pelas 00h37. Um cidadão irlandês de 57 anos foi golpeado na cabeça, cara e costas por um objeto cortante, que as autoridades acreditam poder ter sido uma garrafa ou um copo partido.Momentos depois dos incidentes, ao que oapurou, os militares da GNR detiveram um escocês, de 39 anos, e um holandês, de 40, por suspeita de envolvimento nos desacatos e na autoria das agressões.A vítima, que ficou em estado considerado grave, foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira e INEM e transportada para o Hospital de Portimão, onde está internada nos cuidados intensivos.