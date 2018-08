Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turista morde militar da GNR

Caso ocorreu quando patrulha fazia revista à viatura do suspeito.

Por Diana Santos Gomez | 01:30

Um GNR teve de ser assistido depois de ser mordido por um turista francês, na noite de sexta-feira, por volta das 22h00, quando uma patrulha de militares revistava a viatura do agressor, na rua Maria Matos, em Albufeira.



Durante a revista, o turista retirou o bastão de um GNR, com o qual agrediu os guardas. Tentou ainda tirar a arma de um outro militar e, ao ser impedido, mordeu o GNR no braço.



A vítima teve de ser levada ao hospital para fazer análises ao sangue.



Detido, o agressor foi ontem presente ao tribunal de turno, tendo ficado em liberdade.



Este é o terceiro episódio de agressões a militares da GNR, no espaço de uma semana. Um holandês, de 18 anos, e outro francês, de 22, foram igualmente detidos por ofensas e agressões a agentes das autoridades.