Turista morre afogado em piscina de condomínio privado em Portimão

Vítima era de nacionalidade inglesa.

18:10

Um homem de 57 anos, de nacionalidade inglesa, morreu esta sexta-feira à tarde afogado numa piscina de um condomínio privado em Alvor, Portimão.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto do CDOS de Faro, o alerta foi dado às 16h42.



No local estiveram os Bombeiros de Portimão, a GNR e o INEM.



O óbito foi declarado no local.