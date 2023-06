Turista morre em queda de 50 metros enquanto praticava 'canyoning' na Madeira

Uma turista espanhola, com 47 anos, morreu esta quinta-feira numa queda de 50 metros enquanto praticava 'canyoning' na cascata Água de Alto em São Vicente, na Madeira. Há dez anos que a mulher praticava a modalidade e todo o grupo com quem estava também era experiente.Tudo indica que foi uma falha humana porque o equipamento e os pontos de passagem foram verificados. A cascata tem cerca de 90 metros.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de São Vicente com seis elementos e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR). Ainda foram realizadas manobras de reanimação, mas sem sucesso devido aos graves ferimentos.O alerta foi dado às 11h25.