Turista parte pernas após queda em falésia no Algarve

Um turista ficou esta segunda-feira gravemente ferido depois de ter caído de uma arriba com quase 6 metros de altura, na zona de Carvoeiro, no concelho de Lagoa, quando estava a dar um passeio junto à costa.O alerta para a queda foi dado às 13h50 e obrigou à mobilização de vários meios de socorro, por terra e por mar, numa operação coordenada pelo comandante da Capitania do Porto de Portimão. O acidente grave ocorreu na zona do Algar Seco, onde existem vários trilhos para passear em cima das falésias junto ao mar.O turista, de 31 anos e nacionalidade belga, estava a passear com familiares no local e caiu numa zona de rochas, tendo sofrido diversos ferimentos graves nas pernas e na zona da bacia. Segundo oconseguiu apurar, a vítima fraturou as duas pernas e ficou imobilizado num patamar da arriba sem se conseguir mexer.Por terra foram mobilizadas equipas da Polícia Marítima, Bombeiros Voluntários de Lagoa e do INEM, que conseguiram estabilizar a vítima antes da operação de retirada do local de difícil acesso. Segundo explicou aoGonzalez Paços, comandante da Capitania do Porto de Portimão, a vítima foi depois "resgatada do local por via marítima através da embarcação salva-vidas de Ferragudo do Instituto de Socorros a Náufragos".O turista ferido foi levado para o cais de Ferragudo e de seguida transportado, através de uma ambulância dos Bombeiros de Lagoa, para o hospital de Portimão, com acompanhamento médico do INEM.