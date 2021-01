Turista que violou, tentou matar e algemou mulher a árvore no Gerês em 2019 detido na Alemanha

O turista que violou, tentou matar e algemou uma mulher alemã a uma árvore no Gerês em 2019 foi detido na Alemanha após a PJ ter solicitado o cumprimento de mandado de detenção europeu, visando um cidadão alemão em causa.O crime aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2019, quando o suspeito e a vítima, também ela de nacionalidade alemã, passavam férias em Portugal, na Serra do Gerês.Sem motivo conhecido, o suspeito levou a vítima até um local ermo daquela Serra, onde a "vendou, amordaçou e algemou em volta de um tronco de árvore, abandonando-a, sujeita às baixas temperaturas habituais naquela altura do ano e aos animais selvagens, até que esta, ao fim de algumas horas, conseguiu soltar-se e pedir auxílio", descreve PJ em comunicado.Depois disto, o suspeito roubou os cartões bancários da vítima para a roubar e colocou-se em fuga. Foi agora detido na Alemanha e entregue à PJ.O homem é indiciado pelos crimes de "homicídio, na forma tentada, sequestro, abuso sexual de pessoa incapaz de resistência e burla informática".

O detido de 55 anos, sem atividade profissional conhecida e com antecedentes criminais por crimes contra o património, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.