Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turista queixa-se de violação na rua em Albufeira

Vítima, de 17 anos, e suspeito, de 23, são ambos ingleses.

Por Ana Palma e João Mira Godinho | 08:48

Uma turista inglesa, de 17 anos, queixa-se de ter sido violada por um seu compatriota, de 23, na madrugada de segunda para terça-feira, em Albufeira. Segundo relatou às autoridades, o crime ocorreu na rua José Fontana, perto da avenida Sá Carneiro (conhecida como a rua dos bares da Oura).



Os dois ingleses faziam parte do mesmo grupo, que estava num bar. Saíram juntos do estabelecimento e, já na rua, o rapaz começou a tentar envolver-se com a rapariga. Esta terá resistido e ele forçou-a a manter relações sexuais na via pública. A inglesa, que aparentava estar bastante alcoolizada, disse mais tarde às autoridades que não teve capacidade para se opor ao jovem.



A GNR recebeu o alerta pelas 04h44. Uma patrulha deslocou-se de imediato ao local e detetou o rapaz mas este fugiu.



Foi perseguido e acabou apanhado por elementos do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da GNR - que reforçam o dispositivo de segurança na região durante o verão.



Um dos militares feriu-se ao saltar uma vedação, na perseguição. E quando foi apanhado, o inglês ainda tentou resistir, tendo ferido outro GNR.



A jovem foi assistida no local e depois transportada ao hospital de Faro, onde foi submetida a exames médico-legais - que resultaram inconclusivos, apurou o CM.



A Polícia Judiciária de Faro foi alertada e está a investigar o caso.



O suspeito, identificado por suspeitas de crime de violação, acabou detido, mas por resistência e coação sobre os militares da GNR.