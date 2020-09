Turista salva no mar quando se afogava

Uma turista espanhola, de 39 anos, foi esta sexta-feira arrastada pela ondulação na praia do Peneco, em Albufeira, e teve de ser resgatada do mar pelos nadadores-salvadores quando se estava a afogar.O alerta foi dado pelas 10h45, para o INEM, pelos nadadores-salvadores da praia. "A ondulação estava de sueste e havia correntes na praia. Um casal estava numa zona de risco e de repente a mulher começou a pedir ajuda. Eu e um colega entrámos na água para fazer o resgate e outro fez o mesmo, com uma prancha", recordou aoRafael Melchert, de 32 anos, o primeiro nadador-salvador da praia do Peneco a entrar na água, que refere que a banhista "inspirou um pouco de água e ainda chegou a desfalecer, mas depois ficou bem".Além de Rafael Melchert, intervieram também no resgate Bruno Masteck, de 24 anos, Gustavo Augusto e Ivo Cezarotto, ambos de 27. "A banhista foi colocada em posição lateral de segurança, com as vias respiratórias permeáveis. Estava a respirar quando chegaram os outros meios de socorro", adiantou ainda Rafael Melchert.A Polícia Marítima e os bombeiros de Albufeira foram acionados para o local, assim como os militares do projeto SeaWatch, que fazem patrulhamento nas praias. A vítima foi assistida pelos nadadores-salvadores, militares, bombeiros e INEM e "transportada, consciente, para o hospital de Faro", garantiu aoGonzalez dos Paços, comandante da Capitania do Porto de Portimão.