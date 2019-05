Turista salvo por ‘héli’ após queda em falésia em Vila do Bispo

Um turista inglês, de 34 anos, ficou esta terça-feira à tarde ferido com gravidade após cair de uma arriba na zona da praia da Salema, Vila do Bispo.Foi resgatado numa operação conjunta dos bombeiros, INEM, Autoridade Marítima e um helicóptero EH-101 da Força Aérea.A vítima foi transportada pelo ‘héli’ para o Hospital de Faro. No local estiveram 16 operacionais.