Turista violada na noite no Bairro Alto

Vítima foi levada para o Hospital de São José, em Lisboa.

Por S.A.V. | 10:08

Uma turista estrangeira de 22 anos queixou-se este sábado de madrugada de ter sido violada por um outro estrangeiro, de 26, que conheceu durante a noite num bar do Bairro Alto. O homem foi detido pela PSP.



Segundo soube o CM junto de fonte policial, os dois foram juntos para um hotel de Lisboa. De acordo com a queixa, o homem ter-se-á tornado violento e violou a rapariga. Esta chamou as autoridades e uma patrulha da PSP acabou por deter o suspeito ainda no hotel.



A turista foi fazer exames ao Hospital de São José. O homem será presente a tribunal.