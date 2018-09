Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turistas a namorar assaltados na praia

Homem de 29 anos roubou americana e inglês e envolveu-se numa luta com o britânico.

Por Ana Palma | 01:30

Ocasal de turistas - um inglês e uma americana, ambos de 25 anos - estava a namorar na praia dos Estudantes, em Lagos, na madrugada de ontem, quando foi atacado por um homem, de 29, que lhes roubou os telemóveis e outros bens. O ladrão, que é suspeito de integrar um grupo que este verão se dedicou a assaltar turistas nas praias da cidade, sobretudo durante a noite, acabou por ser apanhado pelas autoridades, com o apoio do guarda-noturno local.



Segundo o CM apurou, tudo aconteceu pelas 04h30. "O inglês apercebeu-se da atuação do ladrão e reagiu, tendo perseguido o suspeito, com ambos a envolverem-se numa luta. A vítima ficou ferida na cabeça, mas conseguiu reaver os bens", revelou ontem ao CM o comandante Luís Conceição Duarte, da Capitania do Porto de Lagos.



Depois, as vítimas seguiram para o parque de estacionamento, junto à vizinha praia da Batata, onde descreveram o que se tinham passado à PSP - que tinha sido alertada, bem como a Polícia Marítima de Lagos.



Com o apoio de um guarda-noturno, as autoridades procederam a buscas na zona enquanto os acessos às praias da Batata e Estudantes eram cercados. O suspeito acabou por ser localizado por um agente da PSP. Reconhecido pelas vítimas, apresentava alguns hematomas e escoriações e sangue na camisola, em resultado da luta com o britânico. Por ser apanhado fora de flagrante delito, foi identificado e o caso seguiu para o Ministério Público.