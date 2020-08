Turistas ingleses diminuem 91,1 % no Algarve

O número de turistas britânicos hospedados nos hotéis algarvios diminuiu 91,1 % no mês de julho. Os dados foram revelados pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) e indicam o impacto da pandemia de Covid-19 na economia do Algarve.Segundo a AHETA, os empreendimentos hoteleiros sofreram uma quebra de 60,2% no mês de julho, face a igual período do ano anterior. Os números demonstram a quebra acentuada do mercado britânico na região, depois de o governo do Reino Unido ter imposto quarentena obrigatória de 14 dias para os turistas que viajassem para Portugal. "A quebra acentuada já era esperada pois a grande maioria do mercado britânico deixou de vir pelas restrições que foram impostas", referiu aoElidérico Viegas, presidente da AHETA.Em sentido oposto, o mercado português foi o que apresentou a menor descida (-8,3%) , contribuindo com mais de 60% das dormidas totais registadas no Algarve. "Se não fosse o comportamento favorável do mercado interno, o desastre era muito maior", assumiu o dirigente. Para este mês de agosto, a previsão dos empresários é de quebras na ordem dos 50% na ocupação hoteleira.