Turistas sequestrados e roubados com pistola em Albufeira

Casal de irlandeses estava de férias, a celebrar o noivado, quando foi alvo do assalto.

Por João Mira Godinho | 11:28

Dois jovens, de 21 e 25 anos, foram detidos pela PJ, por um roubo a um casal de turistas irlandeses, em Albufeira.



As vítimas, que estavam de férias a celebrar o noivado, contaram que foram sequestradas dentro de um carro e obrigadas a entregar o dinheiro que tinham, sob ameaça de uma arma de fogo.



O caso aconteceu em janeiro. Os irlandeses, depois de terminarem as férias, contaram o caso a uma rádio no país de origem.



"Apontaram-nos uma arma quando estávamos a descer a uma rua e fomos obrigados a entrar dentro de um carro", explicou o homem. Depois tiveram de entregar o dinheiro que tinham - 300 euros.



"Eles ameaçaram vender a minha noiva para comércio sexual e que iam disparar contra mim", acrescentou, referindo que ainda obrigaram a mulher a ir a um multibanco, para levantar mais dinheiro. Como ela não conseguia, o namorado foi ajudá-la e, nessa altura, fugiram.



Esta sexta-feira, a Diretoria do Sul da PJ anunciou a detenção dos dois suspeitos, residentes em Portimão, por "forte indiciação", que permitiu a "emissão de mandados de detenção (...) e busca domiciliária nas residências", na manhã de quinta-feira, com a colaboração da PSP.



Foram apreendidos "os instrumentos do crime e a viatura envolvida nos factos", diz a PJ.



Os dois ficaram sujeitos a apresentações periódicas às autoridades como medida de coação mas um, como já era procurado à ordem de outro processo, recolheu à prisão.