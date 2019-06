Turistas vigiadas na casa de banho de alojamento local

"Primeira noite no Porto e encontrámos uma câmara de vídeo na casa de banho. Foi um momento muito constrangedor." A descrição é feita, nas redes sociais, por Rubee Woo, uma das três jovens turistas, naturais da Malásia, que, na madrugada de quinta-feira, descobriram uma microcâmara oculta numa tomada da casa de banho do apartamento de Alojamento Local onde estavam hospedadas, em Leça do Balio, Matosinhos."Podia dizer 200 coisas boas sobre a casa e o proprietário, que foi muito amigável. Não dá para acreditar que isto aconteceu", relatou a jovem malaia, numa publicação que correu o Mundo durante esta sexta-feira.As turistas chamaram a PSP, que identificou o proprietário, residente no andar de baixo do mesmo prédio e agora indiciado pelo crime de devassa da vida privada.A câmara foi apreendida e o caso foi para o Ministério Público, que poderá ordenar posterior investigação, já que a habitação era bastante frequentada e tinha excelente pontuação da parte dos hóspedes."Fizemos as malas, demos as chaves à Polícia e fomos embora. O senhorio nem se atreveu a olhar para nós", conta Rubee que, entretanto, foi realojada com as amigas, pela mesma plataforma de reservas, num outro apartamento.tentou contactar o proprietário da casa, por telefone e na própria habitação, mas sem sucesso. O crime de devassa privada incorre numa pena de um ano de prisão ou multa.